Автоэксперт назвал главные ошибки при езде на механике

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Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал об основных ошибках, которые совершают водители автомобилей с механической коробкой передач.

"Первое, что необходимо запомнить: любые попытки переключать передачи без нажатия на педаль сцепления недопустимы", – рассказал Васильев агентству "Прайм".

Эксперт подчеркнул, что одна из ошибок, которую совершают водители, связана с попытками максимально динамичного разгона, когда "выкручивают мотор практически до отсечки, а затем резко и рывком переключаются на повышенную передачу". По его словам, это изнашивает коробку передач.

Вторая шибка, по мнению Васильева, это постоянное нахождение руки на рычаге переключения передач. Эксперт отметил, что также нельзя переключаться сразу через несколько передач на пониженную. Третья ошибка – использование до последнего повышенной передачи.

Васильев предупредил, что все эти ошибки могут обернуться дорогостоящим ремонтом автомобиля.

Ранее директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков рассказал, что граждане, которые продают свой автомобиль, допускают ошибку, пренебрегая качеством и количеством фото.

Эксперт посоветовал делать фотографии машины со всех ракурсов, уделяя внимание интерьеру. Всего, по мнению специалиста, желательно сделать около 30 снимков. Также он напомнил о важности составления качественного технического описания машины, в котором обязательно должен быть указан год выпуска, пробег, тип двигателя, количество владельцев.