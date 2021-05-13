Эксперт рассказал, как можно сэкономить при обслуживании автомобиля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аналитики компании Gruzdev Analyze рассказали, что в период кризиса жители России стали экономить на обслуживании автомобилей, из-за этого на дорогах страны появилось много неисправных машин. Автоэксперт Андрей Ломанов в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал данное исследование "ерундой".

По словам специалиста, в случае если покрышки проходят по регламенту, на них еще можно ездить.

"Раньше экономили и сейчас экономят. Докатывают старые покрышки, откладывают ремонт кузовных деталей – это нельзя назвать неисправностью автомобиля", – рассказал эксперт.

Он также добавил, что сервисные мощности давно работают, несмотря на пандемию коронавируса.

"Наверное, уже месяца четыре все сервисы открыты, пожалуйста, приезжайте, ремонтируйте автомобили. Плюс к этому ввели ТО, нужно обязательно проходить техобслуживание перед тем, как получить страховку. Я не думаю, что какие-то неисправные автомобили появились на наших дорогах", – уточнил Ломанов.

Существенно можно экономить на покупке поддержанных шин, ведь цена на новые сильно увеличилась. Однако не стоит экономить на топливе, заключил эксперт.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов заявил, что автомобиль нельзя заправлять "под завязку" из-за риска нарушения работы системы вентиляции в топливном баке.

Он рассказал о двух правилах правильной заправки автомобиля, которые позволят избежать причинения вреда основным системам в нем.