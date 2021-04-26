Специалист объяснил вред заправки машины "под завязку"

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Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, что автомобиль нельзя заправлять "под завязку" из-за риска нарушения работы системы вентиляции в топливном баке. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Он рассказал о двух правилах правильной заправки автомобиля, которые позволят избежать причинения вреда основным системам в нем.

"Первое правило – заправляться, когда топливо приближается к минимуму. Об этом сообщит либо бортовой компьютер, показав количество километров, которые можно пройти на оставшемся бензине, либо стрелка уровня топлива в баке – в зависимости от марки и модели авто", – пояснил специалист.

Вторым правилом он назвал необходимость заправляться только тем топливом, которое указано в инструкции.

Такие меры предосторожности стоит соблюдать для того, чтобы не навредить работе как датчика уровня топлива, так и покрытию кузова, заключил Рязанов.

Ранее эксперт рассказал, какая привычка водителей убивает мотор. Он отметил, что многие автовладельцы уверены, что, прежде чем отправиться в дорогу, мотор необходимо тщательно прогреть. Медленное движение в пробках также заставляет двигатель длительное время работать вхолостую.