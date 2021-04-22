Эксперт рассказал, какая привычка водителей убивает мотор

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Долгая работа мотора машины на холостых оборотах может привести к серьезным повреждениям двигателя, сообщил эксперт портала "Автовзгляд" Виктор Васильев.
Специалист отметил, что многие автовладельцы уверены, что прежде чем отправиться в дорогу, мотор необходимо тщательно прогреть. Медленное движение в пробках также заставляет двигатель длительное время работать вхолостую. Опасность длительной работы на холостых оборотах связана с состоянием моторного масла.
"Дело в том, что на низких оборотах снижается скорость циркуляции масла в системе двигателя. Ведь давление жидкости, а также объем прокачанной смазки по всей масляной системе напрямую зависят от количества оборотов двигателя", – отметил Васильев.
Эксперт подчеркнул, что низкое давление масла может привести к износу маслонасоса и другим серьезным проблемам.
"Особое внимание нужно обратить на наддувный двигатель с маленьким картером", – посоветовал Васильев, пояснив, что в жаркую погоду масло в картере буквально поджаривается, а значит, стремительно теряет свои свойства.
Результатом станет загустение жидкости, забивание масляных каналов, перегрев двигателя и капремонт автомобиля, резюмировал специалист.
Тем, кто часто оказывается в дорожных заторах, он порекомендовал сократить интервал замены смазки и считать его по моточасам.
"Еще одни нюанс: при долгой работе на холостых оборотах топливо-воздушная смесь сгорает неэффективно. В итоге несгоревшее топливо с примесью масла попадает на соты нейтрализатора, забивает их, и дорогостоящий узел начинает разрушаться. Керамические частички от нейтрализатора засасывает в мотор, и это вызывает появление задиров в цилиндрах", – сказал автоэксперт, добавив, что это также может привести к необходимости капитального ремонта двигателя.
Ранее сообщалось, что в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" появилось несколько десятков обязательных требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра. Требования имеют отношение к тормозной системе автомобиля, рулевому управлению, внешним световым приборам, шинам и колесам, а также к двигателю и его системам.
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