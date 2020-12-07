Получить разрешение на переоборудование автомобиля можно будет онлайн – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Россияне смогут получить разрешение на переоборудование автомобиля онлайн, сообщает газета "Известия" со ссылкой на разработанный Минэкономразвития проект.

В материале говорится, что функции Росаккредитации по ведению реестров заключений испытательных лабораторий будут отданы компании ООО "Газкоин". Направлением деятельности фирмы является цифровая трансформация рынка технического обслуживания транспортных средств. Как уточняется, компания уже внедрила собственную платформу для дистанционной проверки машин.

Предполагается, что это позволит автовладельцам быстро получить разрешение на переоборудование машины, снизит количество необходимых визитов, а также сделает процедуру прозрачной.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей. Такая возможность предусмотрена в пакете поправок в техрегламент Таможенного союза. Уточнялось, что этот документ обяжет автомобилистов проходить повторный техосмотр даже после таких минимальных изменений, как замена магнитолы или сигнализации. Поправки в регламент также подразумевают запрет на использование в ремонте некоторых деталей, ранее бывших в употреблении.

