Россиянам запретят ставить подержанные запчасти на автомобиль

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В ФГУП "НАМИ" разработали поправки в технический регламент стран Таможенного союза. В них указано, что на машины запретят устанавливать некоторые виды подержанных запчастей, сообщает "Коммерсант".

Только на новые нужно будет менять запчасти, которые считаются критическими для обеспечения безопасности. Изменения вступят в силу после 2022 года.

В список вошли противоугонные системы, сиденья со встроенными креплениями ремней и подушек безопасности, глушители, компоненты рулевой системы и тормозов, катализаторы и сажевые фильтры, подушки и ремни безопасности.

Ранее юрист заявил о необходимости направлять автомобили, находящиеся на гарантии, в ремонт после ДТП только к официальным дилерам.