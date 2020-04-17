Юрист прокомментировал идею ремонтировать авто по страховке только у дилеров

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Юрист и адвокат Тимур Маршани в ходе беседы с Москвой 24 заявил о необходимости направлять автомобили, находящиеся на гарантии, в ремонт после ДТП только к официальным дилерам. По его мнению, даже сейчас страховые компании нарушают закон о защите прав потребителей, обращаясь в "кустарные мастерские".

"Сегодня это не просто требование закона, а требования, продиктованные производителем и продавцом. Ремонт должен производиться в условиях гарантии на станциях технического обслуживания официальных дилеров", – считает юрист.

По мнению Маршани, страховщик сейчас не может отказать в решении страхового случая путем направления транспортного средства на ремонтные работы в специализированные станции технического обслуживания (СТО), просто не все автовладельцы об этом знают. Юрист считает правильным урегулировать данный вопрос на законодательном уровне. "На сегодняшний момент тот пробел, который у нас был в законодательстве, будет устранен", – заявил эксперт.





Тимур Маршани юрист, адвокат Сегодня складывается ситуация, когда страховщик пытается экономить и нарушает закон о защите прав потребителя. А именно о праве выбора сервисного центра в условиях гарантийного обслуживания автомобиля, то есть в результате ДТП по ОСАГО.

Юрист отметил, что главная опасность направления автомобиля в неофициальные центры заключается в том, что в дальнейшем дилер может отказать автовладельцу в обслуживании по причине нарушения целостности некоторых деталей транспортного средства.

Ранее в Совете Федерации предложили ремонтировать автомобили по страховке только у официальных дилеров. Также председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов считает необходимым продлить максимально допустимый срок ремонта с 30 до 45 рабочих дней.