Авто москвичей будут отгонять на штрафстоянку при серьезных конфликтах с полицией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автомобили москвичей, у которых не будет специального пропуска на передвижение, будут отгонять на штрафстоянку. Такие меры примут в случае серьезных конфликтов нарушителей с представителями полиции, сообщили в пресс-службе Мосгордумы.

"Если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей. Человека попросят вернуться к месту проживания, но, если он не услышит совет и поедет дальше, на следующем посту или у следующего постового он также будет подвергнут штрафу", – говорится в сообщении.

Машину будут отправлять на штрафстоянку только в том случае, если водитель откажется выполнять требования уполномоченных лиц, пояснил председатель МГД Алексей Шапошников.

С 15 апреля в Москве и области начал действовать пропускной режим, согласно которому передвигаться на автомобиле без цифрового пропуска нельзя. Остановить водителей для проверки наличия разрешения на поездку сможет любой пост ГИБДД.



В Москве действует пропускной режим

Отмечается, что цифровой пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

Так, в столице уже начали выписывать первые протоколы за езду без спецпропусков. Нарушавших режим водителей остановили на въезде в город со стороны Калужского шоссе.