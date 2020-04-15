Авто москвичей будут отгонять на штрафстоянку при серьезных конфликтах с полицией

13:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Автомобили москвичей, у которых не будет специального пропуска на передвижение, будут отгонять на штрафстоянку. Такие меры примут в случае серьезных конфликтов нарушителей с представителями полиции, сообщили в пресс-службе Мосгордумы.
"Если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей. Человека попросят вернуться к месту проживания, но, если он не услышит совет и поедет дальше, на следующем посту или у следующего постового он также будет подвергнут штрафу", – говорится в сообщении.
Машину будут отправлять на штрафстоянку только в том случае, если водитель откажется выполнять требования уполномоченных лиц, пояснил председатель МГД Алексей Шапошников.
С 15 апреля в Москве и области начал действовать пропускной режим, согласно которому передвигаться на автомобиле без цифрового пропуска нельзя. Остановить водителей для проверки наличия разрешения на поездку сможет любой пост ГИБДД.
В Москве действует пропускной режим
Отмечается, что цифровой пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.
Так, в столице уже начали выписывать первые протоколы за езду без спецпропусков. Нарушавших режим водителей остановили на въезде в город со стороны Калужского шоссе.
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