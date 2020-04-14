Пропускной режим. Кто и как может въехать в Москву

В Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков

С 15 апреля в Москве и Подмосковье начинает действовать пропускной режим. Для передвижения по городу на машине и общественном транспорте необходимо предъявлять цифровой пропуск. Такие меры введены в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки в Москве оформили 3,2 миллиона спецпропусков, еще около 900 тысяч аннулировали из-за некорректно введенных данных.

На въезде в Москву уже дежурят наряды ДПС. Сотрудники в основном останавливают машины с немосковскими номерами и спрашивают у этих водителей электронные пропуска. В случае если у водителя не оказывается такового, а он едет, например, из Ярославля в Брянск через столицу, его в город не пустят.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о введении пропускной системы 11 апреля. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

В понедельник, 13 апреля, в столице запустили сервер по выдаче разрешений на передвижение по городу. Полностью система пропусков начнет работать с 15 апреля. В общественном транспорте наличие разрешений на передвижение будут проверять контролеры.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.