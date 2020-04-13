Власти пригрозили уголовной ответственностью за продажу пропусков в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Правоохранительные органы возбудят уголовные дела по факту продажи цифровых пропусков на передвижение по Москве, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, попытки продажи пропусков в столице уже были, с ними уже работают правоохранители.

"Я думаю, что в ближайшее время там будут уголовные дела", – заявил Лысенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он напомнил, что цифровые пропуска бесплатные и оформляются через официальные каналы правительства Москвы.

В целях профилактики распространения коронавируса в столице и области постепенно вводится пропускной режим. Об этом 10 апреля объявили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. С 15 апреля данный порядок оформления передвижений станет обязательным.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

По состоянию на 10:00 утра 13 апреля в столице поданы 702 344 заявки на пропуска для передвижения по городу. Из них выдано 697 899 рабочих пропусков.

За сутки на территории России выявлено 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Москве. Здесь зафиксировано 1355 новых случаев заболевания. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

Цифровые пропуска. Ответы на главные вопросы



