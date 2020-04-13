В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки

08:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На официальном портале мэра и правительства Москвы появился раздел, посвященный оформлению цифровых пропусков для передвижения жителей города и области.
"С 15 апреля 2020 года гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск", – указано в разделе.
Для совершения поездки необходимо будет заранее оформить разрешение, которое представляет собой четырехзначный код. Пропуска не потребуются тем, кто может предоставить действующее служебное удостоверение – госслужащих, военных, представителей суда, журналистов.
Важная деталь в пропускном режиме – это то, что полученное на территории Москвы разрешение также действует и в Московской области. Если столицу захотят посетить представители иных субъектов РФ, также необходимо будет оформить разрешение.
С 13 апреля пропуска оформляются для поездов на работу, в медучреждения и для поездок в личных целях. В первом случае разрешение выдадут до 30 апреля, а число поездок по нему будет неограниченным. Медицинские пропуска будут действовать один день, как и для личных целей, но последние разрешат оформлять не более чем два раза в неделю.
На данный момент пропуска будут действовать только в отношении поездок. Поэтому при использовании личного автомобиля система запросит указать госномер ТС, а при оформлении разрешения на общественный транспорт потребуется вписать в анкету номер карты "Тройка" или "Стрелка".
О поэтапном введении пропускного режима в пятницу, 10 апреля, объявил Сергей Собянин. Мэр объяснил, что данная мера вводится на фоне масштабного распространения коронавируса в РФ и столице в частности. В тот же день аналогичное решение озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как можно оформить цифровой пропуск
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