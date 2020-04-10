Власти Подмосковья введут спецпропуска на период самоизоляции

Фото: скриншот видео телеграм-канала Агентство "Москва"

Власти Подмосковья введут специальные пропуска на период самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев в своем обращении к гражданам.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве со следующей недели постепенно будет вводиться пропускная система.

Ограничения введут в три этапа. Сначала будут требоваться пропуска для поездок на работу. Затем – для иных целей. На последнем этапе введут пропуска для передвижения внутри района.

Пропускная система будет носить заявительный характер, но власти смогут проверять достоверность сообщаемых гражданами сведений, подчеркнул мэр.

В России за последние сутки зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Под наблюдением медиков с подозрением на COVID-19 находятся 162 тысячи человек. В Роспотребнадзоре рассказали, что в России провели уже более 1,09 миллиона тестов на обнаружение вируса.