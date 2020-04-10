Под меднаблюдением в РФ с подозрением на COVID-19 находятся 162 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
162 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что в России провели уже более 1,09 миллиона тестов на обнаружение COVID-19. По данным на 9 апреля, под медицинским наблюдением на территории РФ оставалась 171 тысяча человек.
Согласно последним данным, в России зарегистрировали 10 131 случай инфицирования коронавирусом. Оперштаб сообщал, что 698 человек выздоровели. 76 пациентов стали жертвами коронавируса. Кроме того, в ночь на 10 апреля стало известно еще о 12 смертельных случаях в результате заражения COVID-19 в Москве.
Главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что за прошедшие сутки в больницу поступило более 100 человек. 61 пациент был выписан из клиники.
Сергей Собянин ранее отметил, что столица в настоящее время находится у подножия пика заболеваемости коронавирусом. Также он рассказал, что в Москве недавно были высланы несколько десятков китайских туристов за нарушение режима самоизоляции.
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