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Общество

12:49

Депздрав планирует использовать метод диагностики COVID-19 по анализу крови

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Депздрав планирует активнее использовать метод диагностики коронавируса с помощью анализа крови, сообщил глава ведомства Алексей Хрипун.

По его словам, метод ИФА (иммуноферментный анализ) уже протестировали в клинике в Коммунарке.

"Результаты очень показательные, намного более показательные, чем ПЦР-диагностика по мазкам из зева и носа. Мы планируем в самое ближайшее время расширять этот метод", – цитирует Хрипуна Агентство "Москва".

Глава департамента рассказал, что ПЦР-диагностика дает существенный процент ложноотрицательных результатов. В связи с этим клинический комитет при Депздраве решил, что базовыми признаками для диагноза "коронавирус" будут являться характерные изменения на компьютерной томограмме и клиническая картина, включая такие симптомы как сухой кашель, одышка, высокая температура.

Ранее сообщалось, что первые процедуры переливания больным с COVID-19 плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавирусной инфекции, прошли в Институте скорой помощи имени Склифосовского и городской больнице № 52.

Кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией. Технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Москве 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами. Переливание получили 7 пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках.

По данным Роспотребнадзора, в РФ под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение остается 171 тысяча человек. За последние сутки в России подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах, большинство в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее. В стране проведено более миллиона лабораторных тестов на COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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