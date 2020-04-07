Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10–14 дней – Скворцова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10-14 дней, затем пойдет процесс в обратную сторону, заявила в эфире телеканала "Россия 24" глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Скворцова ссылается на лучшие группы прогнозирования, состоящие из математиков и биологов, по данным которых "нам где-то 10–14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону". Это произойдет, если будут увеличены объемы тестирования.

Глава ФМБА отметила, что для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия. "На плато мы будем до первой декады июня – до середины июня предположительно. В том случае если у нас не изменится сценарий развития процесса", – добавила она.

Ранее гендиректор Центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что тест-система, определяющая иммунитет к коронавирусу, может быть зарегистрирована 10 апреля. 13 апреля планируется провести первую поставку серии наборов реагентов на 20 тысяч определений в регионы.

Он уточнил, что для анализа достаточно взять кровь из пальца и за два часа можно будет получить результат одновременно для 90 человек.

Владимир Путин сообщил, что при борьбе с коронавирусной инфекцией нужно избегать чужих ошибок. По заявлению российского главы, пик эпидемии еще не пройден.

Также президент РФ подчеркнул, что меры, предпринимаемые для борьбы с угрозой распространения коронавируса, должны соответствовать текущей ситуации. Он напомнил, что первым приоритетом является здоровье и безопасность россиян.

На сегодняшний день в России зафиксировали 7497 человек, которые заразились COVID-19. 1154 новых случая инфицирования пришлись на последние сутки, 697 из них зарегистрировали в Москве.