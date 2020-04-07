Путин считает, что пик эпидемии по коронавирусу еще не пройден

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что при борьбе с коронавирусной инфекцией нужно избегать чужих ошибок. По заявлению российского главы, пик эпидемии еще не пройден, сообщает пресс-служба Кремля.
"Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. Вновь отмечу, что пик эпидемии еще не пройден", – сказал Путин во время совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом и мерам по профилактике.
Как отметил президент России, в настоящий момент нужно сделать выводы, опираясь на позицию медицинского и научного сообществ.
"Вновь обращу внимание: все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации", – напомнил Путин в ходе совещания. Главное – это безопасность и здоровье граждан России, обратил внимание президент.
Ранее Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля c сохранением зарплаты. Президент уточнил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.
Недавно ЦБ РФ рассказал о видах мошенничества в условиях пандемии COVID-19.
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