Путин считает, что пик эпидемии по коронавирусу еще не пройден

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что при борьбе с коронавирусной инфекцией нужно избегать чужих ошибок. По заявлению российского главы, пик эпидемии еще не пройден, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. Вновь отмечу, что пик эпидемии еще не пройден", – сказал Путин во время совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом и мерам по профилактике.

Как отметил президент России, в настоящий момент нужно сделать выводы, опираясь на позицию медицинского и научного сообществ.

"Вновь обращу внимание: все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации", – напомнил Путин в ходе совещания. Главное – это безопасность и здоровье граждан России, обратил внимание президент.

Ранее Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля c сохранением зарплаты. Президент уточнил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.

Недавно ЦБ РФ рассказал о видах мошенничества в условиях пандемии COVID-19.