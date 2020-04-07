Кабмин готовит новые меры поддержки населения и бизнеса – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Российское правительство готовит новые меры, направленные на поддержку граждан и бизнеса в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции "Справедливая Россия".
"Мы в постоянном контакте с президентом, соответственно, продумываем, просчитываем, что можно еще сделать", – приводит слова Мишустина РИА Новости.
Также глава кабмина поблагодарил депутатов за работу с предыдущим пакетом законодательных инициатив, направленных на борьбу с коронавирусом.
Ранее правительство РФ утвердило первую версию перечня наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. В частности, в список внесены перевозки, сфера развлечений и услуг, отрасль общественного питания и ряд других.
Оперативный штаб по экономическим вопросам сообщил, что в столице ввели мораторий на проверки бизнеса до 1 мая. Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов пояснил, что мораторий введен в рамках поддержки малого и среднего бизнеса. Он отметил, что в исключительных случаях внеплановые проверки возможны, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью граждан.
1 апреля в Москве утвердили второй пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В него вошли субсидии для банков, позволяющие установить ставку по кредитам молодым компаниям не выше восьми процентов. Расширены меры поддержки внешнеторговой деятельности: появились субсидии на экспорт не только товаров, но и услуг, результатов интеллектуального труда.
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что процедура банкротства будет бесплатной. Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы для граждан и организаций, пострадавших от пандемии COVID-19. Оформить их можно на срок до 6 месяцев.
ЦБ РФ отменил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля. Снижается минимальный рейтинг кредитных организаций в контексте доступа к программе льготного рефинансирования. Условия предполагают, что банки могут получить кредиты под 4 процента с лимитом 500 миллиардов рублей.
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