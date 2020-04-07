Мораторий на проверки бизнеса до 1 мая ввели в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве ввели мораторий на проверки бизнеса до 1 мая. Об этом сообщает Оперативный штаб по экономическим вопросам.

"Плановые проверки в имущественно-земельной сфере отложили до конца режима самоизоляции", – говорится в сообщении.

В Оперштабе подчеркнули, что всего в текущем году планируют провести 120 контрольных мероприятий, но до 1 мая Госинспекция по недвижимости не будет их проводить.

Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал "Интерфаксу", что мораторий введен в рамках поддержки малого и среднего бизнеса.

При этом он отметил, что в исключительных случаях внеплановые проверки возможны, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью граждан. Например, это могут быть проверки самостроя или заброшенных зданий.

Накануне сообщалось, что российские банки начнут выдавать с 8 апреля беспроцентные кредиты бизнесу, предназначенные для выплаты зарплат.

Центральный банк выделит на эти цели 150 миллиардов рублей. В первую очередь денежные средства поступят в Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и "Открытие".

1 апреля в Москве утвердили второй пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В него вошли субсидии для банков, позволяющие установить ставку по кредитам молодым компаниям не выше восьми процентов. Расширены меры поддержки внешнеторговой деятельности: появились субсидии на экспорт не только товаров, но и услуг, результатов интеллектуального труда.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что процедура банкротства будет бесплатной. Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы для граждан и организаций, пострадавших от пандемии COVID-19. Оформить их можно на срок до 6 месяцев.

ЦБ РФ отменил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля. Снижается минимальный рейтинг кредитных организаций в контексте доступа к программе льготного рефинансирования. Условия предполагают, что банки могут получить кредиты под 4 процента с лимитом 500 миллиардов рублей.

