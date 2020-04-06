Банки РФ начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты на выплату зарплат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские банки начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу, предназначенные для выплаты зарплат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

Белоусов поручил в ускоренном режиме обеспечить выдачу денег банкам для кредитования зарплатных фондов малого и среднего бизнеса, которые наиболее пострадали из-за коронавируса.

Центральный банк выделит на эти цели 150 миллиардов рублей. В первую очередь денежные средства поступят в Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и "Открытие". С 8 апреля они начнут выдавать денежные средства для предпринимателей на поддержку.

На прошлой неделе выплаты уже осуществляли под 0% Сбербанк и ВТБ. В настоящее время Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.

1 апреля в Москве утвердили второй пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В него вошли субсидии для банков, позволяющие установить ставку по кредитам молодым компаниям не выше восьми процентов. Расширены меры поддержки внешнеторговой деятельности: появились субсидии на экспорт не только товаров, но и услуг, результатов интеллектуального труда.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что процедура банкротства будет бесплатной. Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы для граждан и организаций, пострадавших от пандемии COVID-19. Оформить их можно на срок до 6 месяцев.

ЦБ РФ отменил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля. Снижается минимальный рейтинг кредитных организаций в контексте доступа к программе льготного рефинансирования. Условия предполагают, что банки могут получить кредиты под 4 процента с лимитом 500 миллиардов рублей.

