Утверждены новые меры антикризисной поддержки бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки столичных предпринимателей. Соответствующие изменения были внесены в порядки оказания мер поддержки бизнеса, информирует портал мэра и правительства столицы.

Согласно постановлению, расширяется доступ субъектов малых и средних предприятий к получению кредитов и субсидий, что позволит им снизить риски банкротства и продолжить свою деятельность в условиях распространения коронавирусной инфекции.

По словам Сергея Собянина, гостиницам и резидентам Московского инновационного кластера откроют доступ к субсидиям, которые необходимо потратить на возмещение до 25% затрат при приобретении нового импортного оборудования. Ставку компенсации при покупке оборудования российского производства повысили до 35%.

При работе с лизингом предпринимателям могут вернуть до 25% лизинговых платежей при закупке импортной и до 35% при закупке отечественной техники. Общий объем возмещений должен составлять не более 10 миллионов рублей в год.

Кроме того, в постановлении сказано о поддержке франчайзинга за счет включения в программу предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность по договорам субконцессии. В список затрат также входит покрытие расходов на коммунальные платежи и выплата вознаграждения правообладателю в виде единовременных и периодических платежей.

Также власти вводят субсидирование размером до 50% на продвижение товаров и услуг на торговых онлайн-площадках и оплату услуг по онлайн-доставке еды. Такая выплата будет сделана в том случае, если сумма вознаграждения агрегаторов является не более 20% от стоимости самого товара.

Помимо этого, в целях поддержки бизнеса вводят субсидирование затрат кредитных организаций на предоставление льготных кредитов компаниям малых и средних предприятий, которые существуют менее 3 лет. Кредиты в размере от 500 тысяч до 15 миллионов рублей на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели будут предоставлять им под ставку, размер которой не превысит 8% годовых.

Перечня мер финансовой поддержки московских экспортеров также коснулись расширения. В частности, теперь возможно возмещать затраты при экспорте не только товаров, но и услуг и результатов интеллектуальной деятельности.

В новое направление субсидирования также включены расходы на адаптацию продукции для международного рынка. Поддержку будут осуществлять в виде гранта в размере 10% от выполненного экспортного контракта, который приносит не более 10 миллионов рублей, либо в размере 50% от объема налогообложения.

Изменениям подверглись и субсидии на инжиниринг, на которые теперь могут претендовать участники Московского инновационного кластера, зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее одного года до подачи заявки. Такая выплата будет возмещать до 50% затрат на изготовление конструкторской документации и опытных образцов, равных не более 50 миллионам рублей, а также на покупку оборудования.

Также с настоящего момента при оценке заявок будет отдаваться предпочтение субъектам малого и среднего предпринимательства.

Ранее было принято первое постановление о мерах по поддержке городского бизнеса в Москве. Сообщалось, что организации, приостановившие свою деятельность в связи с действием режима повышенной готовности, получат освобождение от арендной платы.

Накануне Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий право правительству отодвигать сроки исполнения по различным выплатам, а также приостанавливать мероприятия по налоговому контролю.