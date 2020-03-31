Сенаторы одобрили налоговые послабления для малого и среднего бизнеса

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Совет Федерации РФ принял положительное решение по закону, касающемуся снижения страховых взносов в социальные фонды до 15% с зарплат сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса, сообщает РИА Новости.

Также закон позволяет правительству продлевать сроки предоставления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы. Кроме того, кабмин сможет отодвигать сроки исполнения требований по различным выплатам, а также устанавливать дополнительные основания для предоставления отсрочки по оплате налогов, страховых взносов, штрафов, процентов пеней и других финансовых обязательств.

Согласно закону, правительство может приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок любые мероприятия налогового контроля.

На внеочередном заседании 31 марта сенаторы также приняли закон, касающийся взимания НДФЛ с процентных доходов по вкладам. Данные законопроекты разработаны в связи с обращением президента России Владимира Путина к гражданам. В ходе него глава государства предложил дать отсрочку по налогам малому и среднему бизнесу, а также внес инициативу об установлении каникул по кредитам.

Кроме того, 31 марта Совет Федерации одобрил инициативу о передаче правительству прав на введение чрезвычайной ситуации в стране, а также на трату средств на борьбу с коронавирусом без поправок в федеральном бюджете.

Также сенаторы приняли положительное решение по закону о лишении свободы до 7 лет за нарушение карантина. Также они одобрили идею введения крупных штрафов тем, кто игнорирует установленный режим самоизоляции.