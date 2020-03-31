Сенаторы одобрили налоговые послабления для малого и среднего бизнеса

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации РФ принял положительное решение по закону, касающемуся снижения страховых взносов в социальные фонды до 15% с зарплат сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса, сообщает РИА Новости.
Также закон позволяет правительству продлевать сроки предоставления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы. Кроме того, кабмин сможет отодвигать сроки исполнения требований по различным выплатам, а также устанавливать дополнительные основания для предоставления отсрочки по оплате налогов, страховых взносов, штрафов, процентов пеней и других финансовых обязательств.
Согласно закону, правительство может приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок любые мероприятия налогового контроля.
На внеочередном заседании 31 марта сенаторы также приняли закон, касающийся взимания НДФЛ с процентных доходов по вкладам. Данные законопроекты разработаны в связи с обращением президента России Владимира Путина к гражданам. В ходе него глава государства предложил дать отсрочку по налогам малому и среднему бизнесу, а также внес инициативу об установлении каникул по кредитам.
Кроме того, 31 марта Совет Федерации одобрил инициативу о передаче правительству прав на введение чрезвычайной ситуации в стране, а также на трату средств на борьбу с коронавирусом без поправок в федеральном бюджете.
Также сенаторы приняли положительное решение по закону о лишении свободы до 7 лет за нарушение карантина. Также они одобрили идею введения крупных штрафов тем, кто игнорирует установленный режим самоизоляции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: