СФ одобрил закон о крупных штрафах за нарушение карантина здоровыми гражданами

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Совет Федерации РФ одобрил закон, вводящий систему штрафов за нарушение карантинного режима, сообщает ТАСС.

Закон вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, для граждан, для граждан, которые нарушили карантинный режим и у которых не выявлено заражение, штраф будет составлять от 15 до 40 тысяч рублей. Должностные лица в аналогичной ситуации должны будут заплатить от 50 до 150 тысяч рублей, юрлица – от 200 до 500 тысяч рублей. Для последних также предусмотрено наказание в виде временного прекращения деятельности на срок до 30 суток.

Что касается нарушений режима самоизоляции, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, то в таком случае с гражданина возьмут взыскание в размере от 150 до 300 тысяч рублей, с должностного лица – от 300 до 500 тысяч рублей, с юрлица – с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, последние могут получить административную приостановку своей деятельности на срок до 90 суток.

Ранее законопроект был одобрен Госдумой. Кроме того, нижняя палата парламента приняла положительное решение в отношении введения уголовной ответственности за наиболее тяжелые последствия, которые стали результатом нарушения карантинного режима.

На внеочередном заседании Совет Федерации принял и закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. Кроме того, сенаторы одобрили введение права правительства на объявление режима чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

За последние сутки в России обнаружили 500 случаев заражения коронавирусом, 387 из них – в Москве. Всего на территории РФ зафиксировали 2337 случаев инфицирования COVID-19.