СФ одобрил закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе, сообщает РИА Новости.

Согласно закону, такое деяние будет наказываться штрафом от 300 до 700 тысяч рублей, исправительными работами на срок до 1 года или ограничением свободы до 3 лет.

Если публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то за такое деяние грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, принудительные работы до 3 лет или лишение свободы до 3 лет.

Если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание грозит в виде штрафа от 1,5 до 2 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы до 5 лет.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о лишении свободы до 7 лет за нарушения карантина. Такое наказание предусмотрено в случае, если от действий нарушившего карантин скончались два человека и более.

Также СФ одобрил закон, который наделяет правительство РФ правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны или на ее части.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

