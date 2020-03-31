СФ одобрил закон о праве правительства России вводить режим ЧС

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Совет Федерации одобрил закон, который наделяет правительство РФ правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны или на ее части, сообщает Агентство "Москва".

Согласно закону, правом на введение таких режимов наделяется координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также он будет устанавливать обязательные для исполнения правила поведения.

Кроме того, правительство РФ наделяется правом в случае ЧС или при возникновении угрозы заболевания вводить ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями, перечень которых сам будет устанавливать.

Предусматривается особый порядок регистрации и обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для применения в условиях военных действий, ЧС, предупреждения ЧС, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Также правительство наделяется правом в исключительных случаях вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина в Москве с помощью операторов мобильной связи и сервисов mos.ru.

Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору поручено обеспечить с 3 апреля информирование граждан через СМС-сервисы и ЕПГУ о случаях нарушения ими условий карантина.

До 1 апреля Минздрав должен представить прогноз распространения коронавируса в России в региональном разрезе.

С 30 марта в столице действуют ограничения на передвижения из-за ситуации с распространением COVID-19. Самоизоляцию должны соблюдать горожане всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

