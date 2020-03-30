Уровень заболеваемости пневмонией в России не выше среднемноголетнего всплеска – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень заболеваемости пневмонией, гриппом и ОРВИ в России на данный момент не превышает средних многолетних значений. Об этом сообщает "Мир 24".
"Уровень пневмоний в стране не превышает среднемноголетнего всплеска, который мы наблюдали на прошлой неделе, этой неделей нивелирован. И точно так же уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышает среднемноголетний уровень и идет в тренде сезонном к снижению", – заявила специалист.
Попова отметила, что на данный момент более 25 процентов пациентов с коронавирусом COVID-19 заразились контактным путем уже в стране. Из тех, кто приезжает из-за рубежа, под контроль удается взять порядка 82 процентов.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что чаще всего болезнь передается внутри семьи, на работе или в пассажирском транспорте.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно использовать многоразовые медицинские маски. В ведомстве объяснили, что в домашних условиях эти индивидуальные средства защиты можно выстирать, а затем прогладить горячим утюгом.
За последние сутки в России зафиксировали еще 303 случая заражения коронавирусом в 35 регионах. 212 из них приходится на Москву. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировано 1836 человек, инфицированных COVID-19.
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