Москвичей призвали не нарушать режим самоизоляции ради пожилых родственников

19:00
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Люди старше 65 лет хуже других переносят новый коронавирус, но их родные могут помочь избежать заражения, оставшись дома, сообщил главный врач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко.
"Мы начали принимать пациентов в пятницу вечером, и уже сейчас на лечение к нам поступило более 230 пациентов. Из них с диагнозом внебольничная пневмония – 162, с подтвержденным COVID-19 – 37 человек, в отделениях реанимации – 38", – приводит его слова Агентство "Москва".
Вечорко подчеркнул, что в основном это пациенты старшего возраста, некоторые из них не выезжали за границу, а это значит, что они могли заразиться коронавирусом от того, кто уже болеет.
"Останьтесь дома ради родителей, бабушек и дедушек, всех своих близких, соблюдайте режим самоизоляции, это очень важно для всех нас", – сказал Вечорко.
29 марта было зафиксировано около 4,3 тысячи отказов по социальным картам москвичей старше 65 лет.
В соответствии с распоряжением Сергея Собянина от 25 марта в городе временно приостановлен бесплатный проезд для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также для студентов колледжей и вузов.
Воспользоваться социальными картами для льготного проезда сейчас могут студенты-волонтеры. Для этого им необходимо оставить соответствующую заявку.
Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
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