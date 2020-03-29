Москвичей призвали не нарушать режим самоизоляции ради пожилых родственников

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Люди старше 65 лет хуже других переносят новый коронавирус, но их родные могут помочь избежать заражения, оставшись дома, сообщил главный врач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

"Мы начали принимать пациентов в пятницу вечером, и уже сейчас на лечение к нам поступило более 230 пациентов. Из них с диагнозом внебольничная пневмония – 162, с подтвержденным COVID-19 – 37 человек, в отделениях реанимации – 38", – приводит его слова Агентство "Москва".

Вечорко подчеркнул, что в основном это пациенты старшего возраста, некоторые из них не выезжали за границу, а это значит, что они могли заразиться коронавирусом от того, кто уже болеет.

"Останьтесь дома ради родителей, бабушек и дедушек, всех своих близких, соблюдайте режим самоизоляции, это очень важно для всех нас", – сказал Вечорко.

29 марта было зафиксировано около 4,3 тысячи отказов по социальным картам москвичей старше 65 лет.

В соответствии с распоряжением Сергея Собянина от 25 марта в городе временно приостановлен бесплатный проезд для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также для студентов колледжей и вузов.

Воспользоваться социальными картами для льготного проезда сейчас могут студенты-волонтеры. Для этого им необходимо оставить соответствующую заявку.

Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

