В московском транспорте временно отменены льготы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, временные меры коснутся пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями, сообщил Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

"Мера – непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек", – говорится в сообщении мэра Москвы. По его словам, благодаря действующим ограничениям получится замедлить распространение коронавируса в городе.

Ранее глава города заявил, что с 26 марта 1,9 миллиона пожилых и хронически больных москвичей обяжут соблюдать домашний режим. Действие данной меры продлится до 14 апреля. Расходы москвичей, которые могут возникнуть из-за самоизоляции, планируется компенсировать.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. За сутки число новых случаев заражения выросло на 163. Из них 120 приходятся на Москву. По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось.

Сейчас в столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.



Больничный комплекс в Коммунарке оказывает помощь пациентам с COVID-19 Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 17



С 21 марта по 12 апреля перестали функционировать школы и учреждения дополнительного образования.

Кроме того, временно приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек и других развлекательных и досуговых заведений. В барах, кафе и ресторанах запрещается курение кальянов.