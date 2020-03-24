Возвращающихся из-за границы россиян планируют доставлять из Москвы в регионы автобусами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России проработают варианты доставки россиян, вернувшихся из других стран в Москву, в близлежащие регионы, сообщает РИА Новости.

Изучением возможностей займется правительство Москвы совместно с Роспотребнадзором и региональными властями. Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Граждан, вернувшихся из других стран, планируют доставлять в близлежащие регионы автобусами. О проделанной работе по этому вопросу мэрии, региональным властям и Роспотребнадзору нужно доложить правительству до 25 марта.

Ранее стало известно, что Минтранс РФ вместе с Роспотребнадзором изучат возможность размещения вернувшихся в Россию граждан рядом с аэропортами.

24 марта в России состоялось совещание по вопросам здравоохранения. В нем принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что за последние 10 дней миллион россиян прибыл из зарубежных стран.

Также он рассказал о возможности развития неблагоприятного сценария распространения коронавируса. Собянин подчеркнул, что главы регионов должны быть готовы к такому развитию событий. Кроме того, он отметил необходимость введения карантинного режима во всех российских мегаполисах.

Собянин также рассказал, что в настоящий момент отсутствует реальная картина численности зараженных COVID-19 из-за низкого объема проводимых тестов.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.