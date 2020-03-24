Психолог рассказал о способах сохранения самообладания во время пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов рассказал о способах сохранения самообладания при пандемии коронавируса, сообщает ИА "НСН".

Он подчеркнул, что в настоящий момент необходимо сохранять спокойстве. Головинов отметил, что при постоянном стрессе человек начинает испытывать проблемы с иммунитетом и нервной системой. Психолог указал на важность наличия трезвого ума и спокойствия. При этом, по его мнению, каждый человек с разной скоростью адаптируется к новым условиям.

Головинов отметил, что ограничение информационного потока, занятие любимыми делами и физическая активность являются хорошими способами обрести спокойствие во время пандемии.

"Первый шаг: ограничить суматошный интерес к ситуации с коронавирусом, доверять только проверенным источникам. Второй шаг: находить время для любимых дел и хобби, чтобы отвлекаться. Третий шаг: физическая активность, если возможны, то прогулки. Если нет – дома заниматься, открыв форточку, плюс обливание, закаливание. Но все в разумных пределах", – сказал Головинов.

В России в настоящий момент численность зараженных коронавирусом достигла 495 человек. В последние сутки зафиксировали 57 новых эпизодов инфицирования. 28 из них выявили в Москве, где сейчас общее число заболевших составляет 290 человек.

24 марта президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам здравоохранения. На нем присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что главам регионов необходимо готовиться к развитию неблагоприятных сценариев в связи с коронавирусом.

Кроме того, Собянин отметил отсутствие реальной картины по распространению COVID-19 из-за низкого объема тестирований. Он попросил президента распространить введение карантина на все российские мегаполисы.