Собянин попросил Путина поручить жестко контролировать ситуацию с коронавирусом в регионах

14:45
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным попросил дать поручение жестко контролировать ситуацию с коронавирусом в регионах по линии полномочных представителей.
Он рассказал, что для регионов готово поручение, в котором рассчитаны необходимое число коек, описан их стандарт, а также стандарт больниц. Кроме того, Собянин предложил распространить на все российские мегаполисы введение карантина для пожилых людей в связи с коронавирусом. По его словам, в группе риска пожилые люди от 65 лет.
"Мне кажется, такую же аналогичную меру нам надо порекомендовать тем, у кого есть такая динамика... Это в Питере надо делать, во всех миллионниках", – заявил мэр столицы.
Глава города уточнил, что реальной картины по распространению COVID-19 в регионах нет. Он попросил дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль за ситуацией.
"Потому что не все регионы понимают... Дело в том, что объем тестирования очень низкий, и реальной картины никто не знает", – объяснил мэр Москвы.
В РФ создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Руководителем рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом назначен Сергей Собянин.
В Москве действует режим повышенной готовности. В частности, запрещены мероприятия, число участников на которых может превысить 50 человек.
Оставаться дома должны люди старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями, подчеркнул Сергей Собянин. Режим самоизоляции сохраняется и для тех, кто вернулся из зарубежных стран.
За сутки в Москве подтвердили еще 28 случаев коронавирусной инфекции. Всего в городе зарегистрированы 290 случаев заболевания.
Установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Все они находятся под медицинским наблюдением.
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. За последние сутки зафиксировано 57 случаев в 14 регионах.
Выписаны за последние сутки пятеро пациентов, которые переболели коронавирусом: 1 – в Московской области, 1 – в Кемеровской области, 3 – в Красноярском крае. Всего выздоровели 22 человека.
По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.
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