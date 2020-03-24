Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции в 14 российских регионах. Общее число заразившихся увеличилось до 495 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В Москве выявлено 28 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в столице составляет 290 человек. Все новые заразившиеся в последние две недели посещали неблагополучные по инфекции страны.

Сейчас все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Установлен круг лиц, с которыми они контактировали, у них возьмут анализы и поместят под медицинское наблюдение.

Кроме того, за последние сутки в России выписали пять пациентов, переболевших коронавирусом: 1 – в Московской области, 1 – в Кемеровской области, 3 – в Красноярском крае. Всего выздоровели 22 человека.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось.

