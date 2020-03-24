Великобританию закрыли на карантин

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел в стране карантин на три недели, передает RT. Глава правительства в обращении к нации, трансляция которого велась в его Twitter, заявил, что "пришло время начать делать больше".

"Поэтому людям будет разрешено покидать свои дома лишь по весьма ограниченному числу поводов", - сказал он. Так, жители королевства смогут ходить в магазины, однако делать это необходимо как можно реже. Также один раз в день разрешается покинуть дом, чтобы заняться спортом на свежем воздухе. Запрещено собираться группами больше двух человек, если речь не идет о людях, проживающих вместе.

В то же время разрешено покидать дома по любым медицинским причинам, чтобы оказать медицинскую помощь или помочь уязвимым людям. Кроме того, если это необходимо для поездок на работу. За соблюдением правительственных инструкций будет следить полиция. В стране должен быть принят закон, который наделит ее дополнительными полномочиями и будет предусматривать штрафы за нарушение карантина.

Власти закрыли все магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. Помимо прочего, будут приостановлены все групповые мероприятия, за исключением похорон. Будут закрыты детские площадки и библиотеки.

В мире число зараженных COVID-19 превысило 350 тысяч человек

9 марта аналогичные меры предприняли в Италии. Страна заняла первое место в Европе по распространению коронавируса, опередив Китай по количеству жертв. К 22 марта там зарегистрировано 59138 случаев заболевания, свыше 7 тысяч больных выздоровело, число жертв превысило 5,4 тысячи человек.

Всего в мире инфицированы более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончалось. В России за сутки зафиксировали 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве – 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.