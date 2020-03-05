Как вернуть деньги за билеты в Италию из-за коронавируса

Италия лидирует по количеству зараженных коронавирусом в Европе. По последним данным, там выявлено более 3 000 заболевших, 107 человек скончались. Российские туристы стали массово сдавать авиабилеты и отказываться от приобретенных турпакетов. Рассказываем, как вернуть деньги за билет и стоит ли сдавать путевки, забронированные на летний сезон.

Можно ли лететь в Италию, несмотря на коронавирус?

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

После вспышки коронавируса в Италии, Южной Корее и Иране Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в эти страны. МИД России и Роспотребнадзор также посоветовали россиянам воздержаться от поездок. Ограничения по Италии вступили в силу с 27 февраля в соответствии с рекомендациями об угрозе безопасности.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин сообщил Москве 24 о том, что 90% туров в Италию сейчас аннулируется на март.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР На данный момент новые туры в Италию, Китай, Иран и Южную Корею не продаются. Мы будем возобновлять продажу туров после снятия рекомендации об угрозе безопасности.

В АТОР сообщили, что на текущий момент в Италии находятся шесть тысяч организованных туристов и 13 тысяч самостоятельных. Рейсы в Италию не прекращены, но количество пассажиров снизилось до минимума, несмотря на пик горнолыжного сезона. Из-за низкой загрузки авиакомпании сокращают полеты в Италию в среднем на 30–40%. Также они могут объединять рейсы, предлагая пассажирам перебронирование на другой рейс в тот же день или на соседнюю дату.

Как сдать турпутевку и вернуть деньги?

Фото: ТАСС/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Есть три способа, как можно воспользоваться не востребованной из-за коронавируса путевкой в Италию, Иран и Южную Корею.

1. Перебронировать тур в эту же страну, но на более поздние даты.

2. Перебронировать тур в другую страну (с доплатой, если путевка дороже).

3. Расторгнуть договор с турагентством и вернуть деньги.

Все эти три опции будут доступны непосредственно в том агентстве, где вы покупали тур. Если вы бронировали путешествие самостоятельно, нужно обратиться к поставщикам: в отель, авиакомпанию или сайт, где вы приобретали билеты. В АТОР подтвердили, что авиабилеты в Китай, Южную Корею и Иран уже возвращают. Информацию по Италии нужно уточнять напрямую у авиакомпаний.

Как составить заявление на возврат денег?

Фото: AP/Luca Bruno

Чтобы вернуть деньги за тур, необходимо написать заявление по месту приобретения турпакета. В заявлении нужно ссылаться на статью 14 федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (№ 132).





Игорь Трунов президент Союза адвокатов России Согласно статье 14 федерального закона № 132-ФЗ, в случае возникновения угрозы безопасности жизни и здоровью и причинения вреда имуществу турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора и возврат в полном объеме оплаченных средств.

"Также данная ситуация пересекается со статьей 451 ГК РФ об изменении и расторжении договора в связи с существенными изменениями обстоятельств", – сообщил Москве 24 президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Юрист подчеркнул, что заявление нужно подавать на имя турагентства или туроператора сразу в претензионном порядке. Там необходимо указать, когда и куда вы купили тур, с просьбой вернуть средства в соответствии со статьей 14 федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и Гражданским кодексом РФ. По словам Трунова, после подачи заявления можно ждать возврата денежных средств в течение месяца. Если этого не произошло, обращайтесь в суд.

Можно ли из-за коронавируса сдать невозвратный билет?

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Некоторые авиакомпании уже официально объявили о возможности сдать билеты из-за вспышки коронавируса даже по невозвратным тарифам. Компания "Ютэйр" предложила пассажирам, купившим билеты на рейс Москва – Милан по 26 февраля включительно, обменять их на другие рейсы или вернуть средства в полном объеме, включая невозвратные тарифы. Авиакомпания S7 Airlines одобрила возврат всех билетов, приобретенных в период с 5 марта по 10 апреля 2020 года, если пассажиры решат отменить запланированные поездки из-за распространения коронавируса.

Однако пассажирам не всех авиакомпаний удается вернуть деньги за неиспользованный билет по невозвратному тарифу. Общероссийское объединение пассажиров уже обратилось в Минтранс с инициативой возвратить деньги туристам, отказавшимся лететь в Италию из-за эпидемии.





из обращения Общероссийского объединения пассажиров в Минтранс Данное обстоятельство стоит воспринимать как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), что позволит возвращать средства пассажирам в пределах оплаченной суммы за перелет.

С аналогичной просьбой к Минтрансу и Росавиации обратился Ростуризм. Они попросили рекомендовать авиакомпаниям вернуть туроператорам средства, поступившие к ним в качестве предоплаты. Это касается бронирования мест на маршруты, не рекомендованные к посещению россиянами. Однако пока решение по данному вопросу не принято, и тем, кому пока не вернули деньги за билет, остается только ждать.

Стоит ли сдавать билеты в Италию на более поздний период?

Из-за эпидемии коронавируса по всему миру туристы начинают паниковать и аннулировать туры даже на более поздние даты или в другие страны, помимо Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. В АТОР напомнили, что по всем остальным странам при аннуляции тура вам придется заплатить штраф.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Мы понимаем обеспокоенность туристов в текущем моменте и предлагаем на ближайший месяц март воспользоваться правом аннуляции тура. Но по летним турам такие аннуляции преждевременны.

При сдаче тура, который был куплен по системе раннего бронирования, вы рискуете потерять в деньгах по трем причинам:

1. Туры раннего бронирования продаются со скидками 20–40%. При повторном бронировании стоимость уже будет выше.

2. Потеря денег на курсе евро. Те, кто уже успел забронировать тур на лето, покупали его по курсу 69 рублей за один евро. Сейчас курс в среднем составляет 74 рубля.

3. Если вы бронировали путешествие самостоятельно, поставщики вправе удерживать штрафные санкции по авиабилетам и отелям.

В АТОР подчеркнули, что период действия ограничения пока не определен. И если туристы будут возвращать туры на летний сезон (с 1 апреля), они могут существенно потерять в деньгах. Поэтому в текущей ситуации остается следить за обстановкой и ждать решения по снятию рекомендации об угрозе безопасности.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. ВОЗ признала распространение инфекции чрезвычайной ситуацией. Согласно последним данным, число инфицированных в Китае превысило 80,4 тысячи человек. Скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Во всем мире заражено 93 090 человек.

Москва принимает все возможные профилактические меры в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Сергей Собянин сообщил о том, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяются все прибывшие из Китая, Италии, Ирана и Южной Кореи. В детских садах и школах у детей ежедневно измеряют температуру, у пассажиров метро – выборочно с применением дистанционных технологий. Мэр попросил горожан соблюдать введенные ограничения и соблюдать профилактические меры.