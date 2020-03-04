Минтранс попросили обязать перевозчиков вернуть людям деньги за билеты в Италию

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За отказ от билетов в Италию туристам предложили возвращать деньги. С соответствующей инициативой в Минтранс обратилось Общероссийское объединение пассажиров. Об этом Москве 24 рассказал глава организации Илья Зотов.

Общественники обеспокоены динамикой распространения коронавируса в этой стране. В документе (есть в распоряжении редакции. – Прим. ред.) они отмечают, что получили большое количество обращений по итальянскому направлению, так как "авиакомпании отказываются возвращать деньги пассажирам по невозвратному тарифу".





из обращения в Минтранс Просьба рекомендовать авиакомпаниям в случае добровольного отказа пассажира от полетов в Италию возвращать полную стоимость билета. Данное обстоятельство стоит воспринимать как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), что позволит возвращать средства пассажирам в пределах оплаченной суммы за перелет.

Ранее Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран. Просьба связана с участившимися случаями заражения там коронавирусом. Вместе с тем ведомство попросило Минтранс и Росавиацию рекомендовать перевозчикам вернуть деньги туроператорам за билеты в страны, которые российские власти не советуют посещать из-за распространяющейся инфекции.

По данным главы итальянской службы гражданской обороны Анджело Боррелли, количество заразившихся коронавирусом в Италии выросло с примерно двух тысяч до 2502. При этом жертвами инфекции стали 79 человек.

Вспышка коронавируса в конце декабря 2019 года была зафиксирована в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами, а также признала чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.