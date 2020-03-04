Онищенко считает, что вспышка коронавируса в Китае подошла к концу

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с новым типом коронавируса в Китае стабилизировалась. Он считает, что правительству КНР удалось сдержать распространение инфекции, передает ИА "НСН".
"Это локальная вспышка, и в Китае она подходит к концу. Об этом свидетельствует тот факт, что за сутки 119 новых случаев, и из них 115 в провинции Хубэй, все за исключением одного – в Ухане", – сказал экс-главный санитарный врач России.
Онищенко сообщил, что ситуация, которая сейчас наблюдается в Италии и Южной Корее, представляет большую опасность. Каждый день там выявляется около сотни новых случаев инфицирования. Известно, что число стран, где зарегистрировали коронавирус, близится к 80.
По словам депутата, из Италии в другие страны выехало много людей, заболевших коронавирусной инфекцией. В Италии, согласно последним данным, на 2,5 тысячи заболевших пришлось 79 умерших.
По сведениям на 4 марта, число зараженных по всему миру превысило 93 тысячи, умерли 3202 человека.
В конце декабря 2019 года правительство Китая доложило Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Позднее COVID-19 был признан ВОЗ чрезвычайной ситуацией.
Ранее в Минздраве дали советы пожилым людям, как уберечь себя от коронавируса.
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