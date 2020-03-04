В Минздраве дали советы пожилым людям, как уберечь себя от коронавируса

Фото: TASS/Zuma
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в беседе с Москвой 24 рассказала, как пожилым людям обезопасить себя от заболеваний в условиях возможного распространения коронавируса. По словам Ткачевой, людям в возрасте следует придерживаться принципов здорового питания и больше заниматься физической активностью.
"Также необходимо есть достаточное количество овощей и фруктов и не злоупотреблять сладким и мучными изделиями", – отметила Ткачева.
По словам представителя Минздрава, при простудных заболеваниях в зоне риска находятся пожилые, страдающие от недоедания.
"Люди в пожилом возрасте очень часто страдают не от ожирения, а от недоедания, и пациенты, у которых снижен вес, находятся в зоне риска в разгар простуд. Поэтому очень важно придерживаться правильного питания, не сидеть дома и много двигаться на свежем воздухе", – подчеркнула эксперт.
Она также отметила, что в среднем зона риска для пожилых людей начинается с 65 лет. Но если у человека есть хронические заболевания, то можно заболеть и раньше.
"Необходимо контролировать все свои хронические заболевания, выполнять все рекомендации врача и не заниматься самолечением, помнить о том, что у нас есть диспансеризация для пожилых людей и она бесплатная", – добавила Ткачева.
Ранее ученые установили категорию людей, которая практически не подвержена заражению новым типом пневмонии COVID-19. Специалисты провели анализ более 70 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выяснилось, что реже всего пневмонией заражаются дети и подростки.
Ученые выяснили, кто умирает от коронавируса
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
Между тем правительство запретило вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования, включая маски, халаты и противовирусные средства.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи человек.
Читайте также
Мария Ефимова
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: