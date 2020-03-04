В Минздраве дали советы пожилым людям, как уберечь себя от коронавируса

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Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в беседе с Москвой 24 рассказала, как пожилым людям обезопасить себя от заболеваний в условиях возможного распространения коронавируса. По словам Ткачевой, людям в возрасте следует придерживаться принципов здорового питания и больше заниматься физической активностью.



Ольга Ткачева главный гериатр Минздрава России Для пожилого человека особо важно правильно питаться, не уменьшать количества белка и витаминов. Количество белка в возрасте 60+ должно составлять 1,2 грамма на килограмм веса, чуть больше, чем у молодых (0,8 грамма).

"Также необходимо есть достаточное количество овощей и фруктов и не злоупотреблять сладким и мучными изделиями", – отметила Ткачева.

По словам представителя Минздрава, при простудных заболеваниях в зоне риска находятся пожилые, страдающие от недоедания.

"Люди в пожилом возрасте очень часто страдают не от ожирения, а от недоедания, и пациенты, у которых снижен вес, находятся в зоне риска в разгар простуд. Поэтому очень важно придерживаться правильного питания, не сидеть дома и много двигаться на свежем воздухе", – подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что в среднем зона риска для пожилых людей начинается с 65 лет. Но если у человека есть хронические заболевания, то можно заболеть и раньше.

"Необходимо контролировать все свои хронические заболевания, выполнять все рекомендации врача и не заниматься самолечением, помнить о том, что у нас есть диспансеризация для пожилых людей и она бесплатная", – добавила Ткачева.

Ранее ученые установили категорию людей, которая практически не подвержена заражению новым типом пневмонии COVID-19. Специалисты провели анализ более 70 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выяснилось, что реже всего пневмонией заражаются дети и подростки.

Ученые выяснили, кто умирает от коронавируса

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Между тем правительство запретило вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования, включая маски, халаты и противовирусные средства.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи человек.





Мария Ефимова