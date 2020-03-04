Правительство запретило вывозить медицинские маски и препараты из России

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Кабмин ввел запрет на вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования, включая маски, халаты и противовирусные средства, говорится в постановлении.

Вывозить такую продукцию из страны можно лишь для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений российского правительства, а также если речь идет о вывозе медицинских изделий физическими лицами для личного использования.

Временно нельзя вывозить защитные респираторы и очки, костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вату, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, а также медицинские перчатки и халаты.

В постановлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, уточняется, что ограничение будет действовать до 1 июня 2020 года.

19 февраля стало известно, что ФАС России зафиксировала дефицит медицинских масок в Москве и Карачаево-Черкесии. В материалах ФАС отмечается, что под дефицитом подразумевается нехватка масок более чем в 50% обследованных аптечных организаций региона.

Позже Сергей Собянин объявил об открытии в Москве дополнительного производства медицинских масок. Мэр объяснил, что такие меры необходимы для недопущения распространения коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2981, излечилось более 49,8 тысячи человек.