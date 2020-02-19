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Общество

19 февраля, 18:44

В Москве зафиксирован дефицит медицинских масок

общество безопасность

Фото: ТАСС/Zuma

ФАС России зафиксировала дефицит медицинских масок в Москве и Карачаево-Черкесии, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга динамики цен за период с 10 по 17 февраля.

В материалах ФАС отмечается, что под дефицитом подразумевается нехватка масок более чем в 50% обследованных аптечных организаций региона.

Отмечается, что максимальная стоимость маски в российской столице за отчетный период составила 20 рублей за штуку, в Кабардино-Балкарии – 10 рублей. Самые дорогие маски в Пермском крае – 33 рубля за штуку, в Карелии и Архангельской области – по 24 рубля за штуку.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФАС проверят аптеки, завышающие цены на изделия на фоне сообщений о распространении китайского коронавируса. В ведомстве сообщили, что за необоснованный рост стоимости масок аптеки будут наказываться штрафами.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин потребовал лишать лицензии аптечные организации, уличенные в спекуляции.

В Росздравнадзоре указали на отсутствие массовых нарушений, связанных с завышением цен на медицинские маски. Данные основаны на последних проверках аптек.

На сегодняшний день число жертв коронавируса в Китае составило 2004 человека. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи граждан. Выздороветь удалось более 14,3 тысячи жителей.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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