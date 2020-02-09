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Политика

15:11

ФАС проверит аптеки, завышающие цены на медицинские маски

власть происшествия политика

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Аптеки, которые завысили цены на медицинские препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом, проверит Федеральная антимонопольная служба. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в программе "Москва. Кремль. Путин".

Ранее Владимир Путин предложил лишать лицензий организации, которые наживаются на коронавирусе. Отвечая на вопрос о том, возможно ли забирать лицензии у таких аптек, Голикова ответила утвердительно.

"Безусловно, да. ФАС сейчас пойдет с проверками, это беспрецедентно и недопустимо»", – сказала вице-премьер.

ФАС, в свою очередь, также пригрозила аптекам штрафами за рост цен на медицинские маски. Замглавы ведомства Андрей Цариковский сообщил, что в регионах, граничащих с КНР, существует незначительный рост цен на маски. Самая высокая цена, зафиксированная на данный момент, была отмечена в Дагестане.

Первые случаи заболевания новой формой пневмонии в Китае были зафиксированы в конце декабря прошлого года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Очагом инфекции был город Ухань.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи человек.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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