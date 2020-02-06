В Ухане от коронавируса скончался врач, которому запретили говорить о его появлении

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В Ухане от коронавируса скончался врач, который одним из первых пытался предупредить о вспышке заболевания, передает РИА Новости.

После того как медик забил тревогу, его обвинили в распространении ложных данных, заявив, что никакой вирусной вспышки в городе нет.

Врача вызвали в полицию и сделали предупреждение о том, чтобы больше он не делал заявлений о заболевании, поскольку это может подорвать общественный порядок.

Сегодня стало известно о том, что этот специалист скончался. Причиной его смерти стал вирус типа 2019-nCoV, передают "Дни.ру".

Первые сообщения о вспышке коронавируса стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. По последним данным, от нового типа пневмонии скончались 563 человека, количество зараженных в Китае превысило 28 тысяч человек. Более 1,1 тысячи жителям удалось побороть болезнь.