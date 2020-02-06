Вспышка коронавируса вызвала у людей по всему миру новые фобии

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Психолог Кристина Грибова рассказала в эфире "Мир 24" о том, что после распространения информации о коронавирусе у людей по всему миру появились новые фобии.

По ее словам, на сегодняшний день паника достигла уже значительного уровня.

"У людей элементарно за неимением информации начинаются страшные домыслы. Если бы у нас были объективные данные, то какая-то половина паникеров уже успокоилась бы, правда, другая половина осталась бы", – отметила Грибова.

Специалист добавила, что фобиям больше подвержены жители мегаполисов, нежели проживающие в сельской местности.

"У жителей больших мегаполисов формируется каждодневный базовый уровень тревоги. И когда появляется дополнительный повод, он срабатывает как катализатор. Все беды и весь интерес, весь страх сразу фокусируются", – пояснила психолог.

Грибова отметила, что первыми признаками паники являются постоянный мониторинг сайтов на волнующую тему, а также бесконечные походы по врачам и самостоятельное назначение себе лекарств.

Ранее сообщалось о том, что москвичи начали массово скупать медицинские маски из-за вспышки китайской пневмонии. Цены на защитные товары резко взлетели.

В связи с этим ФАС пригрозила аптекам штрафами за повышение стоимости товаров. Позднее Владимир Путин призвал лишать лицензии организации, завышающие цены из-за коронавируса.