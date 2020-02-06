В Депздраве рассказали о состоянии эвакуированных из КНР россиян

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

У эвакуированных из Китая россиян не выявлены симптомы коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", – сообщили в департаменте.

Накануне посольство РФ рассказало, что состояние россиян находится на постоянном контроле специалистов. В дипведомстве подчеркнули, что получают информацию о потребностях и пожеланиях находящихся на карантине в режиме реального времени.

В среду два самолета ВКС доставили в Россию 144 эвакуированных из провинции Хубэй человека, среди которых – 128 россиян. Пробыть под наблюдением медиков они могут до 20 февраля.

О первых случаях заболевания новым типом пневмонии в Китае стало известно в конце прошлого года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

На сегодняшний день жертвами нового типа пневмонии стало более 500 человек, количество заболевших превысило 28 тысяч человек. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Во избежание распространения вируса на территории РФ власти приняли решение о закрытии всех полетов авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также сообщалось о возможности прекращения чартерных рейсов. Помимо этого, приостановили пассажирское сообщение с КНР и РЖД.