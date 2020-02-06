В посольстве рассказали о состоянии россиян, находящихся на судне со вспышкой коронавируса

Фото: официальный Facebook-аккаунт посольства РФ в Японии

Посольство РФ сообщило о состоянии россиян, которые оказались на круизном судне, где произошла вспышка заболевания новым типом коронавируса. Об этом пишет пресс-служба дипведомства в официальном аккаунте в Facebook.

"На настоящий момент у россиян вирус не диагностирован. С соотечественниками поддерживается постоянный контакт, в режиме реального времени получаем информацию об их проблемах, потребностях и пожеланиях", – рассказали в дипведомстве.

Там отметили, что посольство России находится в постоянном контакте с японскими властями. Все вопросы, которые возникают в процессе диалога, оперативно решаются.

По обновленной информации, на сегодняшний день на судне зараженными оказались 20 человек.

"По данным на сегодняшний день, заражение коронавирусом подтверждено у 20-ти пассажиров. Карантин может продлиться до 20 февраля", – уточнили в пресс-службе.

Круизное судно Diamond Princess вышло в плаванье из Йокогамы 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая. Позднее у него была обнаружена коронавирусная инфекция.

Японские власти заявили о том, что круизный лайнер 3 февраля должен встать на якоре недалеко от Йокогамы. После проведения медицинского осмотра у 10 человек была выявлена коронавирусная инфекция.