Двое россиян находятся на судне, где выявили 10 человек с коронавирусом – посольство РФ

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Фото: depositphotos/Pashtett
Двое граждан России присутствуют на круизном судне в Японии, на котором у 10 человек выявили новый тип коронавируса. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.
"По данным японских властей на судне находятся двое граждан РФ", – сообщил представитель посольства.
Отмечается, что сотрудники дипведомства в данный момент занимается выяснением всех обстоятельств вокруг сложившейся ситуации. В посольстве готовы оказать любое содействие японским властям по этому вопросу.
Известно, что круизное судно вышло в плаванье из Йокогамы 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. 25 января он сошел в Гонконге.
Далее последовало решение японских властей о том, что круизный лайнер 3 февраля должен встать на якоре недалеко от Йокогамы. После проведения медицинского осмотра у 10 человек была обнаружена коронавирусная инфекция.
Сейчас заразившиеся находятся в больнице префектуры Канагава. Их состояние врачи оценивают как нормальное.
Ранее самолет с 64 эвакуированными гражданами на борту вылетел из Уханя в Россию. Уточнялось, что на борту также находятся военные медики и специалисты в области вирусологии.
В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.
Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.
Коронавирус может быть опаснее кризиса 2008 года
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