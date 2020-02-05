Второй самолет с 64 эвакуированными гражданами на борту вылетел из Уханя в Россию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самолет ВКС РФ отправился из китайского Уханя в Россию. На борту лайнера находятся 64 эвакуированных гражданина. Об этом информирует РИА Новости, ссылалась на пресс-службу Минобороны России.

"Второй самолет Воздушно-космических сил России с эвакуируемыми гражданами вылетел из аэропорта Ухань Китайской народной республики в Российскую Федерацию. На борту российского военно-транспортного самолета 64 человека с личными вещами", – заявили в пресс-службе.

Уточняется, что вместе с гражданами на борту находятся военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии. Все сопровождающие имеют специальное защитное снаряжение.

Ранее первый самолет с 82 россиянами вылетел из Уханя в РФ. Пассажиров также сопровождали медики и сотрудники Минобороны.