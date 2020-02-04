Эвакуация началась: россияне – о своем решении остаться или уехать из Китая

Число жертв коронавируса увеличилось до 425 человек, заболевших более 20 тысяч. Первый самолет ВКС РФ уже вылетел для эвакуации россиян из китайского Уханя. Но не все готовы покинуть КНР. Рассказываем, почему некоторые решили остаться и какие проверки прошли те, кто уже успел самостоятельно вернуться в Россию.



Аня Костенич с коллегами в Китае. Фото: предоставлено героиней материала

"Остаюсь в Ухане"

Студентка Анжелика Зудина находится в самом эпицентре эпидемии – городе Ухань. Девушка рассказала Москве 24 о том, что приняла решение не эвакуироваться. "Считаю, что безопаснее остаться там, где я нахожусь, учитывая тот факт, что я вообще не выхожу и возможности что-то подхватить нет", – говорит Анжелика.

Девушка надеется на то, что город скоро откроют. "Обещали, что 14 февраля люди уже начнут выходить на работу, а значит, учеба тоже может начаться скоро. Думаю, в марте, но это уже как университеты решат".

Однако некоторые российские студенты все же решили эвакуироваться. По словам девушки, россиянам, находящимся в Китае, разрешили взять багаж до 28 килограммов. При этом другие страны позволяли взять при эвакуации только багаж весом до 10 килограммов или даже ограничивали пассажиров рюкзаком и ручной кладью.





Анжелика Зудина российская студентка в городе Ухань Некоторые боятся заразиться, а один парень решил эвакуироваться, потому что это шанс бесплатно съездить в Россию, а потом собирается вернуться. Эвакуируются и студенты, и работающие, и туристы.

Некоторые университеты в Ухане закрыли общежития и сами закупают продукты по заказу студентов. "Мы пишем списки, университет за нас ездит в магазин, а потом я готовлю дома", – говорит Анжелика. Альтернативно можно купить еду из столовой за 15 юаней (примерно 135 рублей), но это всегда одно и то же: рис, курица и овощи.

Находясь в эпицентре коронавируса, Анжелике, как и другим студентам, сейчас приходится целыми днями сидеть в общежитии, на улицу никто не выходит. Девушка со своим парнем сидят в телефоне, смотрят сериалы и надеются на то, что коронавирус скоро уйдет и город заживет прежней жизнью.

Вернувшиеся в Россию

Рейс из Китая в Россию. Фото: предоставлено героиней материала

Одна из тех, кому удалось вернуться из Китая в Россию до закрытия авиасообщения, – музыкант Аня Костенич. Она работает в КНР по контракту уже не первый год и еще неделю назад не собиралась "убегать от вируса". Но через несколько дней девушка передумала и вернулась в Россию, не дождавшись окончания контракта.

С учетом того, что все общественные заведения закрылись, включая бар, в котором работала Аня, она решила не сидеть без работы и денег и поехать домой раньше.





Аня Костенич работала в Китае музыкантом по контракту Я не убегаю от вируса, просто там сейчас действительно работы нет. Карантин жесткий, закрыто все. Работают только маленькие магазины 24/7 и аптеки.

31 января девушке удалось сесть на последний рейс до Санкт-Петербурга, на следующий день авиасообщение с городом закрыли. Остались только регулярные рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Коллеги Ани возвращались в родной Питер через пару дней рейсом через Москву.

Из города Датун на севере Китая Аня ехала на поезде в административный центр Тайюань. Оттуда на самолете добралась до города Чэнду и уже потом вылетела в Питер. За весь путь девушка четыре раза проходила санитарно-эпидемиологический контроль. Первый осмотр был на вокзале, пассажиров проверяли тепловизорами, на выходе делали повторную проверку. На входе в аэропорт Тайюаня Аню уже в третий раз осматривали тепловизорами, в четвертый – по прилете в Россию.





Аня Костенич работала в Китае музыкантом по контракту В Питере нас держали в самолете около 1,5 часа, пока проходили проверки и мы заполняли анкеты насчет карантина. Нужно было отметить, была ли я в Ухане, есть ли симптомы гриппа, и указать свой номер телефона и адрес, где я буду жить в России.

Аня Костенич с российскими коллегами в Китае. Фото: предоставлено героиней материала

На рейсе из КНР салон самолета был заполнен. По словам Анны, в основном это были китайские студенты, которые выезжали на родину на Новый год и в этот день возвращались в Россию на учебу. В самолете все сидели в масках, а когда вышли в российском аэропорту, удивились, что здесь в масках никто не ходит. "Но когда в аэропорту люди слышали, что рейс из Китая, и видели нас в масках, старались держаться подальше", – говорит Аня.

Девушка отмечает, что ее знакомые россияне, которые остались в Китае по контракту, сейчас сидят дома и ждут спада эпидемии.





Аня Костенич работала в Китае музыкантом по контракту Те, кто работают по контракту и остались в Китае, просто ждут: вирус, уйди; работа, приди.

Ане и ее музыкальной группе пришлось сидеть дома без дела целых пять дней. "Мы чуть с ума не сошли от безделья и отсутствия движения за то время, которое находились дома", – говорит девушка. Выходили только в магазин или в масках гуляли по улицам ночью, когда никого не было. Из развлечений – компьютерные игры, ведение блогов и совместные песни.

Аня с коллегами надеются на то, что, когда вирус уйдет, рестораны вновь начнут открываться. Тогда появится работа, можно будет заняться поиском подходящего места.

О первых случаях заболевания пневмонией в Китае стало известно в декабре 2019 года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV, распространявшийся из города Ухань.

Россия приняла решение эвакуировать своих граждан из зоны эпидемии. Уехать из провинции Хубэй изъявили желание 130 россиян. Более 200 человек вышли на связь, но решили остаться в Китае. Россиян будут вывозить самолетами ВКС. На пяти бортах будут находиться военные медики и вирусологи со всеми необходимыми лекарствами.