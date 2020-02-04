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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку коронавируса как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию, заявила директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан на пресс-конференции в Женеве.

"В настоящее время мы имеем не пандемию, а находимся на стадии эпидемии с многочисленными очагами, и мы попытаемся остановить передачу вируса во всех этих очагах", – приводит слова Бриан ТАСС.

О первых случаях заболевания пневмонией в Китае стало известно в конце 2019 года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Очагом инфекции назвали Ухань.

На сегодняшний день число жертв нового коронавируса увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент 20,4 тысячи.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Правительство РФ приняло решение закрыть все полеты авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло только рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Часть рейсов переведут на чартерный режим работы, то есть пассажирам будет необходимо сверяться с авиаперевозчиком по поводу даты вылета.

Аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.

РЖД также приостановила пассажирское сообщение с КНР. В этой связи поезд Пекин – Москва в понедельник утром пересек государственную границу России без пассажиров.