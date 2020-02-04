Первый самолет с 82 россиянами вылетел из Уханя в РФ

Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Первый самолет с эвакуируемыми из Уханя гражданами РФ вылетел из Китая. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
"На борту российского военно-транспортного самолета 82 человека с личными вещами", – говорится в сообщении. Пассажиры следуют в сопровождении медиков и специалистов российского оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что большинство из эвакуируемых людей являются студентами местного университета.
Также известно, что в Ухань вылетел второй самолет ВКС России. На его борту находятся военные медики и вирусологи со средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми препаратами.
Под Тюменью уже подготовили реабилитационный центр для эвакуированных из Китая граждан. Там ждут прибытия первого лайнера.
Второй самолет ВКС России вылетел в Ухань за россиянами – Минобороны