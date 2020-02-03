Все организованные группы российских туристов вернулись из Китая

18:07
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Все граждане России, путешествовавшие в Китай организованными турами, вернулись на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба Ростуризма.
"По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в Китайской Народной Республике на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию", – сказали в ведомстве.
Специалисты добавили, что последний рейс с российскими туристами прилетел в аэропорт Внуково в 07:36. Таким образом, все 5,6 тысячи организованных туристов из России, которые находились в Китае, вернулись в страну.
В ведомстве отметили, что качественная и быстрая работа прошла благодаря туроператорам, которые поставили дополнительные чартерные рейсы в КНР. Это позволило вывезти досрочно отдыхающих россиян с датами вылета после 4 февраля. В Ростуризме подчеркнули, что продолжат наблюдать за ситуацией в ежедневном режиме.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла о планируемой приостановке чартерных рейсов в КНР с 14 февраля. Голикова также рассказала, что иностранных граждан, прибывающих в Россию из Китая самолетами, с 4 февраля пропускать будут только через аэропорт Шереметьево.
Китайские власти с 24 января запретили местным туроператорам и турагентствам продавать туры по стране и за рубеж из-за коронавируса. В тот же день Ростуризм рекомендовал российским туристам не ездить в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.
Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.
Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, а количество инфицированных в этой стране дошло до 17 205 человек. Из них 2 296 человек находятся в тяжелом состоянии, 475 выписаны из больницы. В общей сложности зафиксировано 21 558 предполагаемых случаев заболевания.
Чартерные рейсы между Россией и КНР будут прекращены 14 февраля – Голикова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: