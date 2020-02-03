Все организованные группы российских туристов вернулись из Китая

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Все граждане России, путешествовавшие в Китай организованными турами, вернулись на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба Ростуризма.

"По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в Китайской Народной Республике на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию", – сказали в ведомстве.

Специалисты добавили, что последний рейс с российскими туристами прилетел в аэропорт Внуково в 07:36. Таким образом, все 5,6 тысячи организованных туристов из России, которые находились в Китае, вернулись в страну.

В ведомстве отметили, что качественная и быстрая работа прошла благодаря туроператорам, которые поставили дополнительные чартерные рейсы в КНР. Это позволило вывезти досрочно отдыхающих россиян с датами вылета после 4 февраля. В Ростуризме подчеркнули, что продолжат наблюдать за ситуацией в ежедневном режиме.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла о планируемой приостановке чартерных рейсов в КНР с 14 февраля. Голикова также рассказала, что иностранных граждан, прибывающих в Россию из Китая самолетами, с 4 февраля пропускать будут только через аэропорт Шереметьево.

Китайские власти с 24 января запретили местным туроператорам и турагентствам продавать туры по стране и за рубеж из-за коронавируса. В тот же день Ростуризм рекомендовал российским туристам не ездить в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, а количество инфицированных в этой стране дошло до 17 205 человек. Из них 2 296 человек находятся в тяжелом состоянии, 475 выписаны из больницы. В общей сложности зафиксировано 21 558 предполагаемых случаев заболевания.