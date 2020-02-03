Россия приостановит чартерные рейсы в КНР

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Чартерные рейсы, на которых россияне возвращаются из Китая, могут приостановить с 14 февраля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14 числа", – заявила она.

По ее словам, эвакуация 133 россиян, которые все еще находятся в КНР, запланирована силами ВКС. Российских граждан должны вернуть на родину 3–5 февраля. Пункты эвакуации россиян будут определены позднее, добавила вице-премьер.

Также Голикова рассказала, что иностранных граждан, прибывающих в Россию из Китая самолетами, с 4 февраля пропускать будут только через аэропорт Шереметьево.

Ввоз экзотических животных с КНР ограничат до 1 марта.

Голикова добавила, что власти России не видят оснований для введения дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса, в том числе объявления режима чрезвычайной ситуации.

Ранее Россия на фоне ситуации с коронавирусом приостановила движение всех пассажирских поездов сообщением с Китаем. Отменены поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования Китайских железных дорог; поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин; беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.

Правительство РФ приняло решение закрыть все полеты авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло только рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Часть рейсов переведут на чартерный режим работы, то есть пассажирам будет необходимо сверяться с авиаперевозчиком по поводу даты вылета.

Кроме того, аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.

Роспотребнадзор рекомендовал ассоциациям предпринимателей продлить отпуска тем работникам из Китая, которые уехали на отдых домой. Каникулы, предусмотренные законодательством, предложили продлить "до особого распоряжения".

Впервые о вспышке новой формы пневмонии, вызванной вирусом, сообщили еще в декабре. Эпицентром заболевания стал город Ухань в провинции Хубэй. По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания превысило 17 тысяч, более 300 человек скончалось.

